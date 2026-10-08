En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.486,60 para la compra y $1.539,30 para la venta este 8 de octubre, lo que representa una baja de 0,24% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa una baja de 0,96% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.538,27 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.

Ads

Por último, el dólar mayorista está $1.506,50 para la compra y $1.515,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.605,96.

Puede interesarte

Ads