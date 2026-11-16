En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.520,10 para la compra y $1.573,59 para la venta este 16 de noviembre, lo que representa una suba de 0,11% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.525 y para la venta $1.575 (sube 0,32%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.580 para la compra y $1.600 para la venta, representa una suba de 1,59% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.584,99 lo que representa una suba de 0,5% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.047,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.542 para la compra y $1.551 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.709,32.

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