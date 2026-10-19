En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.487,64 para la compra y $1.541,09 para la venta este 19 de octubre, lo que representa una suba de 0,41% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (sube 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representando una suba del 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.540,80 lo que representa una suba de 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.

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Por último, el dólar mayorista está $1.515,50 para la compra y $1.524,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.624,92.

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