💵 Dólar hoy lunes 19 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El mayorista, avanzó con fuerza en el inicio de la semana, mientras que también subió el informal. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.487,64 para la compra y $1.541,09 para la venta este 19 de octubre, lo que representa una suba de 0,41% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representando una suba del 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.540,80 lo que representa una suba de 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.
Por último, el dólar mayorista está $1.515,50 para la compra y $1.524,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.624,92.
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