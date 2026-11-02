En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.513,57 para la compra y $1.566,99 para la venta este 2 de noviembre, lo que representa una suba de 0,32% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.515 y para la venta $1.565 (sube 0,32%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.565,25 lo que representa una baja de 0,50% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.034,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.536,50 para la compra y $1.545,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.711,18.

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