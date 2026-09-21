💵 Dólar hoy lunes 21 de septiembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
La cotización en el mercado paralelo mostró estabilidad mientras que el oficial registra una leve suba del 0,01 por ciento. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,52 para la compra y $1.534,23 para la venta este 21 de septiembre, lo que representa una suba de 0,01% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,44 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.576,45.
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