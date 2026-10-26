En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.507,26 para la compra y $1.560,40 para la venta este 26 de octubre, lo que representa una suba de 0,69% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (sube 0,65%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, representando una suba de 0,64% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.574,40 lo que representa una suba de 0,78% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.

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Por último, el dólar mayorista está $1.532 para la compra y $1.541 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.685,86.

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