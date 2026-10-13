En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,15 para la compra y $1.535,57 para la venta este 13 de octubre, lo que representa una baja de 0,10% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representa una suba de 0,65% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.539,94 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.503,50 para la compra y $1.512,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.611,95.

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