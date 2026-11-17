En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.523,32 para la compra y $1.576,40 para la venta este 17 de noviembre, lo que representa una suba de 0,17% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.525 y para la venta $1.575 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta, representa una suba de 0,31% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.600,51 lo que representa una suba de 1,00% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.047,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.543 para la compra y $1.552 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.661,89.

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