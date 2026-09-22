En el mercado formal, el dólar oficial cotiza este martes 22 de septiembre a 1.481,95 pesos para la compra y 1.533,69 pesos para la venta, lo que representa una baja del 0,04% respecto a la última jornada. Por su parte, en el Banco Nación, la divisa se mantiene sin cambios, con una cotización de 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta.

Ads

En cuanto al mercado cambiario paralelo, el dólar blue opera a 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta, lo que equivale a una suba de 0,32% respecto a los últimos valores.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa presenta una suba del 0,1 por ciento, situándose en 1536,51 pesos. Por otro lado, el dólar turista alcanza un valor de 1.995,50 pesos.

Ads

En el segmento mayorista, la divisa cotiza a 1.506 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta. Finalmente, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un valor de referencia de 1.606,83 pesos.

Puede interesarte

Ads