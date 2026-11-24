En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.566,10 para la compra y $1.619,10 para la venta este 24 de noviembre, lo que representa una suba de 0,75% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.565,00 y para la venta $1.615,00 (suba de 0,94%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, representa una suba de 2,13% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.690,64 lo que representa una baja de 0,60% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.099,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.584 para la compra y $1.593 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.792,78.

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