💵 Dólar hoy martes 27 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El dólar blue se mantuvo en su valor máximo que alcanzó ayer. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.506,87 para la compra y $1.559,94 para la venta este 27 de octubre, lo que representa una baja de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, representando mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.563,27 lo que representa una baja de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.
Por último, el dólar mayorista está $1.529 para la compra y $1.538 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.655,67.
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