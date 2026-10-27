En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.506,87 para la compra y $1.559,94 para la venta este 27 de octubre, lo que representa una baja de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, representando mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.563,27 lo que representa una baja de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.

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Por último, el dólar mayorista está $1.529 para la compra y $1.538 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.655,67.

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