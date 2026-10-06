En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.488,05 para la compra y $1.541,41 para la venta este 6 de octubre, lo que representa una baja de 0,11% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa una baja de 0,65% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.541,11 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.

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Por último, el dólar mayorista está $1.511 para la compra y $1.520 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.613,60.

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