En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.481,80 para la compra y $1.535,17 para la venta este 14 de octubre, lo que representa una baja de 0,03% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representando los mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,88 lo que representa una baja de 0,33% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.504 para la compra y $1.513 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.610,90.

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