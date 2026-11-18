💵 Dólar hoy miércoles 18 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
La divisa en el mercado el paralelo sigue escalando y llegó hasta $1.630 para la venta. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.529,88 para la compra y $1.583,38 para la venta este 18 de noviembre, lo que representa una suba de 0,44% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.530 y para la venta $1.580 (suba de 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta, representa una suba de 1,56% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.629,84 lo que representa una suba de 1,8% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.054.
Por último, el dólar mayorista está $1.550 para la compra y $1.559,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.715,88.
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