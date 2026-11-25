💵 Dólar hoy miércoles 25 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
En el segmento mayorista, el tipo de cambio sigue escalando y supero los $1.600 para la venta. El blue también sigue subienda. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.580,26 para la compra y $1.632,65 para la venta este 25 de noviembre, lo que representa una suba de 0,84% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.580 y para la venta $1.630 (suba de 0,93%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.710 para la compra y $1.730 para la venta, representa una suba de 1,76% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.669,39 lo que representa una baja de 1,3% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.119.
Por último, el dólar mayorista está $1.595 para la compra y $1.604 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.729,34.
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