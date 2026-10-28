💵 Dólar hoy miércoles 28 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El tipo de cambio mayorista subió $4 y finalizó en $1.542 y el informal registró una baja. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.507,05 para la compra y $1.560,12 para la venta este 28 de octubre, lo que representa una suba de 0,01% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa una baja de 0,63% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.571,14 lo que representa una suba de 0,50% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.
Por último, el dólar mayorista está $1.533 para la compra y $1.542 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.660,53.
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