En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.486,11 para la compra y $1.539,87 para la venta este 30 de septiembre, lo que representa una baja de 0,26% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (baja 0,32%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.542,56 lo que representa una baja de 0,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.

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Por último, el dólar mayorista está $1.508 para la compra y $1.517 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.614,70.

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