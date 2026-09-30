💵 Dólar hoy miércoles 30 de septiembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El mayorista tuvo una tercera caída al hilo esta semana y el informal, se mantuvo. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.486,11 para la compra y $1.539,87 para la venta este 30 de septiembre, lo que representa una baja de 0,26% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (baja 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.542,56 lo que representa una baja de 0,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.
Por último, el dólar mayorista está $1.508 para la compra y $1.517 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.614,70.
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