💵 Dólar hoy miércoles 7 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El paralelo pegó un salto y avanzó $15, revirtiendo la baja de días previos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.489,54 para la compra y $1.543,08 para la venta este 7 de octubre, lo que representa una suba de 0,11% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una suba de 0,97% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.539,01 lo que representa una baja de 0,14% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.
Por último, el dólar mayorista está $1.508 para la compra y $1.517 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.619,77.
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