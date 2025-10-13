💵 Dólar hoy: Se desploma la cotización de la divisa este lunes 13 de octubre de 2025
El informal se hundió y bajó 70 pesos. Fue tras los anuncios del Gobierno de Donald Trump sobre el salvataje financiero al país y la inminente reunión con el presidente Milei.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.324,95, para la compra y $1.378,58 para la venta este 13 de octubre, lo que representa una baja de 5,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.325 y para la venta $1.375 (baja 5,17%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa una baja de 4,75% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.409,92 lo que representa una baja de 2,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.787,50.
Por último el dólar mayorista está $1.340 para la compra y $1.349 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.440,55.
