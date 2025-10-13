En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.324,95, para la compra y $1.378,58 para la venta este 13 de octubre, lo que representa una baja de 5,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.325 y para la venta $1.375 (baja 5,17%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa una baja de 4,75% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.409,92 lo que representa una baja de 2,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.787,50.

Por último el dólar mayorista está $1.340 para la compra y $1.349 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.440,55.

Imagen: https://depositphotos.com/

