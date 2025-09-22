💵 Dólar hoy: Tras anuncios del Gobierno, cuánto cotizó este lunes 22 de septiembre de 2025
Tras días calientes en los mercados, la cotización se hunde luego del anuncio de apoyo de Estados Unidos y quita temporal de retenciones.
El oficial retrocedió $85 en el segmento minorista luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de EEUU y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.383,34, para la compra y $1.438,30 para la venta este 22 de septiembre, lo que representa una baja de 5,61% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (baja 5,61%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, representa una baja de 2,96% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,51 lo que representa una baja de 8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.437,83.
Imagen: https://depositphotos.com/
