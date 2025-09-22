El oficial retrocedió $85 en el segmento minorista luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de EEUU y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.383,34, para la compra y $1.438,30 para la venta este 22 de septiembre, lo que representa una baja de 5,61% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (baja 5,61%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, representa una baja de 2,96% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,51 lo que representa una baja de 8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.

Por último el dólar mayorista está $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.437,83.

