En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.518,35 para la compra y $1.571,79 para la venta este 13 de noviembre, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.520 y para la venta $1.570 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.576,92 lo que representa una suba de 0,20% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.041.

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Por último, el dólar mayorista está $1.534,50 para la compra y $1.543,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.631,89.

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