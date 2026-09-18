💵 Dólar hoy viernes 18 de septiembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El mayorista mostró un repunte en el final de la semana mientras que el informal bajó. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,29 para la compra y $1.534 para la venta este 18 de septiembre, lo que representa una suba de 0,13% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.538,32 lo que representa una suba de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.505,50 para la compra y $1.514,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.588,54.
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