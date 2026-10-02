💵 Dólar hoy viernes 2 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
Tanto el mayorista como el informal, cayeron en el cierre de la semana. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.489,80 para la compra y $1.543,18 para la venta este 2 de octubre, lo que representa una suba de 0,21% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (baja 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,26 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.
Por último, el dólar mayorista está $1.511 para la compra y $1.520 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.621,09.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión