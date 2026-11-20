💵 Dólar hoy viernes 20 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó la divisa en un día tenso en los mercados
El informal encadenó varias subas consecutivas esta semana y el dólar se fortalece en el mundo. El riesgo país, indicador de J.P. Morgan, supera los 1000 puntos básicos por primera vez en más de un año.
.En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.548,41 para la compra y $1.601,32 para la venta este 20 de noviembre, lo que representa una suba de 0,75% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.550 y para la venta $1.600 (suba de 0,95%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, representa una suba de 2,13% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.649,43 lo que representa una suba de 0,30% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.080.
Por último, el dólar mayorista está $1.571 para la compra y $1.580 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.771,19.
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