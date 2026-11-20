.En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.548,41 para la compra y $1.601,32 para la venta este 20 de noviembre, lo que representa una suba de 0,75% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.550 y para la venta $1.600 (suba de 0,95%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, representa una suba de 2,13% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.649,43 lo que representa una suba de 0,30% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.080.

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Por último, el dólar mayorista está $1.571 para la compra y $1.580 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.771,19.

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