En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.494,40 para la compra y $1.545,12 para la venta este 25 de septiembre, lo que representa una suba de 0,44% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.495 y para la venta $1.545 (sube 0,32%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.551,93 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.008,50.

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Por último, el dólar mayorista está $1.516,50 para la compra y $1.525,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.622,32.

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