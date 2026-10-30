💵 Dólar hoy viernes 30 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El mayorista bajó $5 hasta los $1.534 para la venta. En tanto que el informal se mantuvo en el cierre de la semana. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.509,25 para la compra y $1.561,96 para la venta este 30 de octubre, lo que representa una suba de 0,08% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.573,62 lo que representa una suba de 0,80% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.
Por último, el dólar mayorista está $1.525 para la compra y $1.534 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.654,87.
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