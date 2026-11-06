💵 Dólar hoy viernes 6 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
Por el feriado bancario y el previsto por la visita papal, la cotización oficial volverá recién el próximo miércoles 11. El informal se mantuvo. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cerró el jueves su cotización a $1.518,39 para la compra y $1.571,84 para la venta, lo que representó una suba de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.520 y para la venta $1.570 (se mantuvo).
En tanto, este 6 de noviembre, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.583,82 lo que representa una suba de 0,50% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.041.
Por último, el dólar mayorista está $1.536,50 para la compra y $1.545,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.677,37.
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