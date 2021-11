La concejal de José C. Paz por la Coalición Cívica - ARI, Gina Chavero, falleció a los 60 años, confirmó la familia. Había sido electa en 2019.

"Ha fallecido en el día de hoy y será velada a las 21HS en la Cocheria Siciliano en Rivadavia 181 entre Girdondo y Arenales", informó su entorno desde las redes.

"Muy triste por la noticia del fallecimiento de la concejala Gina Chavero. Envío mis condolencias a su familia y allegados en este momento de tanto dolor y al pueblo de José C. Paz", escribió el intendente Mario Ishii.

El concejal PRO Ezequiel Pazos también lamentó su fallecimiento. "Hoy es un día muy triste para todo José C. Paz", dijo. "Todavía no podemos entender el por qué, si es que lo hay. Sólo puedo decir que era una mujer honesta, trabajadora, comprometida con cambiar la realidad de José C. Paz. Nunca bajó los brazos y peleó por sus ideales", agregó.

Además publicó: "Gina, seguramente tu hijo (N. de R.: Fabricio Cheiro), recién electo concejal, va a respetar tu memoria de la mejor manera. Mis condolencias y fuerzas para todos sus amigos y familiares".