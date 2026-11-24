En un acto con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, se presentó el portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma para vincular a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales, empresas y emprendedores.

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La plataforma está orientada a fortalecer la red entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores, y fue diseñada según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina.

Cuenta con tres pilares centrales: el portal de empleo, para la elaboración de currículums y postulaciones a ofertas laborales; la formación continua, mediante cursos y talleres virtuales o presenciales; y la vinculación territorial, donde se conectan a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de empleo disponibles.

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Paso a paso para trabajadores:

Acceder a “Sistema Bonaerense de Empleo”, en la página del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Click en “Trabajador/a”. Ingresar a “Trabajador/a” con “Usuario y Contraseña” Luego debe acceder haciendo click en el botón “Ingresar”. En caso de no estar registrado deberá hacerlo optando por “Quiero registrarme”. Siguiendo los pasos para crear usuario nuevo En “Trabajador/a”, hay variantes y opciones, como Editar C.V., Ofertas laborales o Capacitaciones. Click en “Ofertas Laborales”. En “Ofertas Laborales”, se puede observar el detalle de todas las ofertas laborales disponibles. Luego se ingresa al detalle de cada “Oferta laboral”, haciendo click en el botón “Ver detalle”. Al acceder nuevamente al menú de "Trabajador/a", se puede hacer click en “Cargar o mandar C.V” para cargar el currículum Completar todos los datos correspondientes en la planilla del C.V, quedan registrados al hacer click en: “Guardar cambios”.



Durante la jornada de presentación en la Casa de Gobierno bonaerense, suscribieron al SBE varios intendentes de la provincia y se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para acercar mediante la nueva plataforma información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.

“Hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad”

La frase corresponde al gobernador Kicillof, quien afirmó: "Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente: desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas”.

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“Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad", sentenció.

Y agregó: "Mientras el mundo protege su mercado interno y fortalece su entramado industrial, en nuestro país se abren indiscriminadamente las importaciones, cae el salario y se generan condiciones que le quitan competitividad a nuestra industria”, sostuvo el Gobernador.

“Frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo para acompañar a quienes buscan trabajo y a los que están desarrollando sus emprendimientos", concluyó.