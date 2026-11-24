Dónde buscar trabajo en Provincia: Lanzaron una bolsa de empleo que conecta a trabajadores y empresas
La plataforma vincula a personas que buscan empleo con oportunidades laborales, y ofrece formación y capacitación gratuita. Paso a paso para buscar empleo y cargar CV.
En un acto con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, se presentó el portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma para vincular a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales, empresas y emprendedores.
La plataforma está orientada a fortalecer la red entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores, y fue diseñada según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina.
Cuenta con tres pilares centrales: el portal de empleo, para la elaboración de currículums y postulaciones a ofertas laborales; la formación continua, mediante cursos y talleres virtuales o presenciales; y la vinculación territorial, donde se conectan a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de empleo disponibles.
Paso a paso para trabajadores:
- Acceder a “Sistema Bonaerense de Empleo”, en la página del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
- Click en “Trabajador/a”.
- Ingresar a “Trabajador/a” con “Usuario y Contraseña”
- Luego debe acceder haciendo click en el botón “Ingresar”.
- En caso de no estar registrado deberá hacerlo optando por “Quiero registrarme”. Siguiendo los pasos para crear usuario nuevo
- En “Trabajador/a”, hay variantes y opciones, como Editar C.V., Ofertas laborales o Capacitaciones.
- Click en “Ofertas Laborales”.
- En “Ofertas Laborales”, se puede observar el detalle de todas las ofertas laborales disponibles.
- Luego se ingresa al detalle de cada “Oferta laboral”, haciendo click en el botón “Ver detalle”.
- Al acceder nuevamente al menú de "Trabajador/a", se puede hacer click en “Cargar o mandar C.V” para cargar el currículum
- Completar todos los datos correspondientes en la planilla del C.V, quedan registrados al hacer click en: “Guardar cambios”.
Durante la jornada de presentación en la Casa de Gobierno bonaerense, suscribieron al SBE varios intendentes de la provincia y se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para acercar mediante la nueva plataforma información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.
“Hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad”
La frase corresponde al gobernador Kicillof, quien afirmó: "Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente: desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas”.
“Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad", sentenció.
Y agregó: "Mientras el mundo protege su mercado interno y fortalece su entramado industrial, en nuestro país se abren indiscriminadamente las importaciones, cae el salario y se generan condiciones que le quitan competitividad a nuestra industria”, sostuvo el Gobernador.
“Frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo para acompañar a quienes buscan trabajo y a los que están desarrollando sus emprendimientos", concluyó.
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