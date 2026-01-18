Lotería de la Provincia realizó el Sorteo del billete de lotería de Reyes que quedó vacante con el 45.886.

El segundo premio fue para el 16.773. Así, el premio de $100 millones de pesos se vendió entero en la localidad de Carlos Spegazzini, Ezeiza.



El tercer premio fue para el 10.612 que repartió los $25 millones de pesos entre las localidades de Morón, La Plata (3 fracciones), San Martín, Olivos, Lanús, Chivilcoy, Martínez y Castelar.



En el cuarto lugar, con un premio de $10 millones de pesos, el número fue el 87.919 vendido en las localidades de Monte Chingolo, Mar del Plata (2 fracciones), Francisco Alvarez (2 fracciones), Morón, Florencio Varela, Tristán Suárez y Rauch (2 fracciones).



El quinto premio fue para el 66.216. Con un premio de $4 millones, la venta del billete entero se registró en la localidad de Carmen de Patagones.



En esta edición, el tradicional billete de Reyes repartió un total de $503.880 millones en premios.



La totalidad y el orden de los números extraídos fue el siguiente:

1º- 45.886;

2º- 16.773;

3º- 10.612;

4º- 87.919;

5º- 66.216;

6º- 57.680;

7º- 28.689;

8º- 12.938;

9º- 84.565;

10º- 50.284;

11º- 20.457;

12º- 79.341;

13º- 30.040;

14º- 77.666;

15º- 47.795;

16º- 85.685;

17º- 33.150;

18º- 95.572;

19º- 42.767;

20º- 97.786.



Vale destacar que también hay ganadores con las terminaciones y las aproximaciones hasta la 5ta posición. Los premios correspondientes a este Sorteo Extraordinario de Reyes se podrán cobrar hasta el día 17 de febrero de 2026.

Link donde se puede chequear si el billete tiene premio: aquí



