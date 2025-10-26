Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales en todo el país, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores. Para poder votar, es necesario figurar en el padrón electoral y presentarse con un documento válido entre las 8.00 y las 18.00.
🔎 Cómo consultar el padrón electoral paso a paso
Para saber dónde votar, se debe ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y seguir estos pasos:
- Entrar a la web www.padron.gob.ar.
- Ingresar el número de DNI.
- Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar).
- Elegir el distrito correspondiente.
- Completar el verificador de seguridad.
Una vez realizado el procedimiento, el sistema mostrará los datos del establecimiento, la mesa y el número de orden donde deberá emitir su voto.
📍También podés consultar el padrón definitivo directamente desde este enlace oficial.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión