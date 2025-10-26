🔎 Cómo consultar el padrón electoral paso a paso

Para saber dónde votar, se debe ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y seguir estos pasos:

Entrar a la web www.padron.gob.ar. Ingresar el número de DNI. Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar). Elegir el distrito correspondiente. Completar el verificador de seguridad.

Una vez realizado el procedimiento, el sistema mostrará los datos del establecimiento, la mesa y el número de orden donde deberá emitir su voto.

📍También podés consultar el padrón definitivo directamente desde este enlace oficial.

