El árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por el “espaldazo” de los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central, en la previa del partido por los octavos de final del Torneo Clausura. El gesto, que recorrió el mundo, ocurrió durante el pasillo de campeón dispuesto por la Liga Profesional tras la polémica designación del Canalla como ganador de la Liga.

“A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió. Lo único que puedo hacer es informarlo”, sostuvo Dóvalo en ESPN. Según contó, tanto AFA como la Liga le dieron “instrucciones específicas” sobre cómo debía realizarse el pasillo, pero lo que vio en la cancha no coincidió con lo pautado. “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia”, remarcó.

El árbitro detalló que no fue notificado de antemano sobre la postura que tomaría el plantel platense. Sí observó charlas en el túnel, sobre todo con Jorge “Fatura” Broun y Ángel Di María, referentes de Rosario Central. “Sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque Fatu Broun me dijo. Pero no soy quién para evaluar eso”, explicó.

El mensaje de Verón y la consulta por sanciones

Tras el triunfo 1-0 que clasificó al Pincha a cuartos, Juan Sebastián Verón publicó un mensaje en redes con un tono firme: “Estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”. Acompañó el texto con una cita histórica de Mariano Mangano, expresidente del club en la década del 60.

Antes del partido, la dirigencia de Estudiantes había pedido información oficial a la Liga para conocer qué sanciones podía recibir el club ante una protesta al pasillo. Entre las alternativas analizadas estuvo directamente no hacerlo o, como finalmente pasó, realizarlo de espaldas.

Según fuentes del club, la sanción sería únicamente económica. No habría penalidades deportivas ni individualización de jugadores, que estarán disponibles para el próximo partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Clausura.