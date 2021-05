“La situación se puede resumir como el colapso sanitario porque este es un cuadro donde el sistema hospitalario está desbordado principalmente por insuficiencia de los recursos físicos y tecnológicos de personal y de otros medios tales como insumos, drogas por ejemplo”, alertó Arnaldo Dubin.

¿Y cuál es la consecuencia de este colapso? El “brusco aumento de la mortalidad”, advirtió y citó al jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerenses Enio Garcia que comunicó que la mortalidad en la terapia había sido del 67%.

“Esta situación de colapso la vivimos cotidianamente, la vivimos viendo cómo pacientes deambulan horas en ambulancias, esperando en sus casas antes de ser internados, no solo en terapia sino en habitación común, la vemos cuando llegan un montón de pacientes y están siendo ventilados mecánicamente en áreas que no son terapia intensiva y no tienen condiciones adecuadas ni de infraestructura ni de personal ni intensivistas”, continuó.

Otras de las situaciones que se viven en las terapias es la escasez de intensivistas. “Éramos muy pocos antes de la pandemia y ahora estamos diezmados por la enfermedad y básicamente agotados, exhaustos después de un año de trabajo demoledor sin descanso y la fatiga es otro de los condicionantes del colapso, porque la fatiga no es un sentimiento que tenemos nosotros”.

Y es que dicha fatiga “impacta en el funcionamiento del sistema y en la terapia intensiva la fatiga no tiene otro impacto que el aumento de la mortalidad, esto no es una opinión, un parecer, es un conocimiento científicamente basado. El sistema está colapsando, y esto va a ser cada vez peor, conseguir una cama en el AMBA en terapia intensiva en este momento es una quimera”.

¿Hay zonas más afectadas que otras?

En el AMBA la situación es más o menos uniforme. Está todo al 100%, es muy difícil conseguir cama. La mayor parte de los grandes hospitales y tanto públicos como privados están trabajando el 100%, hay un montón de pacientes ventilados en áreas que no son terapia intensiva. Hay problema con los insumos, ya se ha planteado el problema del oxígeno, hay medicamentos que faltan y sin ninguna duda el problema más importantes es la carencia de intensivistas y los que restamos estamos en un proceso de agotamiento terminal. El sistema está colapsando.

¿Cómo está la situación de las derivaciones en la Provincia?

El problema es conseguir cama y las derivaciones implican riesgo para el paciente, estas cosas van condicionando mayor mortalidad. Un paciente que tiene que ser derivado se trata tardíamente.

Directores de hospitales públicos denunciaron que muchos de los pacientes internados cuentan con obra social, pero que las prepagas no responden al querer realizar las derivaciones correspondientes

Esto te lo puede decir cualquier referente de las grandes prepagas, les resulta muy difícil conseguir internaciones y tienen que derivar a cualquier lado. Este es el colapso del sistema en este momento me parece que el principal problema es hacer un diagnóstico adecuado, porque si vos no diagnosticás las cosas correctamente el tratamiento no va a servir. Yo por ejemplo escucho asesores presidenciales diciendo “no es necesario una Fase uno, esto puede ir para una etapa anterior”, me parece que no hay un conocimiento de lo que está pasando en terapias intensivas.

El director de Hospitales bonaerense Juan Riera habló de derivaciones desde el AMBA al interior. ¿Cómo afectan estas derivaciones al sistema y al tratamiento de los pacientes?

Son medidas extremas frente al colapso si hay un paciente ventilado mecánicamente y lo llevas 100 km en una ambulancia es una situación de traslado riesgoso, implica que un paciente se intuba tardíamente.

¿Cómo está la situación del abastecimiento de oxígeno en la Provincia?

Ha habido un aumento del 300% del consumo de oxígeno, ha habido problemas con pequeños proveedores sobre todo con oxígeno domiciliario y en pequeñas clínicas que atienden pacientes ambulatorios. El gobierno emitió una recomendación a la industria para que la producción de oxígeno sea sí o sí medicinal y no industrial, pero en definitiva hay una curva epidemiológica que no se controla, porque es mentira que la meseta sirva o la pequeña disminución de casos, como los asesores decían, era una buena noticia. Con este nivel de contagios aunque estemos en una meseta el sistema colapsa irremediablemente.

Ayer la Ciudad decía que le quedaban 62 camas libres, más allá de cómo informa la Ciudad el tema de camas libres que siempre tuvimos discordancia porque no coincide con los trabajadores de hospitales. Si tenemos un promedio de 3 mil contagios diarios en 15 días y el 5% van a necesitar terapia, el sistema colapsa porque va haber 150 casos nuevos para internar y la velocidad de ingreso de los pacientes a terapia es más rápida que la velocidad de egreso porque estos pacientes están dos o tres semanas internados, más allá de que el sistema público atiende al 18% de los pacientes en CABA, fundamentalmente están en el privado y la seguridad social. Estamos en una situación de una gravedad extrema. Lo único que podemos hacer, porque el sistema sanitario ya pasó sus límites, es disminuir los contagios y no existe otra alternativa que restricciones intensas.

¿Cuántas camas están ocupadas por Covid y cuántas por otras patologías?

No tengo estadísticas recientes. La semana pasada eran 2 terceras partes de Covid y esto está creciendo momento a momento.