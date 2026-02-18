La decisión de la empresa de neumáticos FATE, con planta en San Fernando, dejó a casi mil familias bonaerenses sin sustento y abrió un conflicto que ya tiene trabajadores dentro de la fábrica y presencia policial en el predio.

Ads

Tal como informó esta mañana LANOTICIA1.COM, el directorio comunicó el cese de actividades y anunció que pagará las indemnizaciones dentro de los plazos legales. Pero para los operarios, la noticia fue un golpe inesperado.

“Nos encontramos con todo cerrado”

Víctor Ottoboni —trabajador con más de 21 años en la empresa— contó a LANOTICIA1.COM cómo se enteraron:

Ads

“Cuando nos disponíamos a entrar a trabajar nos encontramos con todo un despliegue de seguridad, todo cerrado y con un cartel que decía que la empresa cerraba sus operaciones. La mayoría de los compañeros está de vacaciones, más del 80%. Ingresamos un grupo para permanecer dentro de planta y cuidar nuestra fuente de trabajo”.

Y agregó:

“Acá la crisis la tenemos los trabajadores. Estamos quedando más de mil familias en la calle y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar por nuestros puestos de trabajo”.

Ottoboni apuntó contra el dueño de la compañía, el empresario Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, y aseguró que “no tiene ninguna crisis particular”, más allá de la baja en ventas.

Ads

“Una vida que termina de manera miserable”

El impacto se siente fuerte entre quienes llevan décadas en la fábrica.

Jorge Ayala, con 32 años en la línea de producción, dijo en Radio La Red:

“Es una vida. Una vida que termina de manera miserable. Hace 14 meses que no tenemos aumento salarial. En este país, imaginate lo que significa eso”.

Ayala, de 55 años, reconoció que le faltaba poco para jubilarse. “Es un mazazo en la cabeza”, resumió. Los trabajadores organizan asambleas y no descartan medidas de fuerza.

Ads

“Queremos la reapertura inmediata de la fábrica. Queremos trabajar. No queremos ser muertos sociales”, resumió Ayala.

En la misma línea, Ariel Godoy señaló en Radio Provincia:

“La fábrica hace 14 meses no actualizaba los salarios y de un día para el otro nos enteramos que nos quedamos sin nuestros puestos de trabajo”.

También advirtió que el anuncio se da “un día antes de la sesión en Diputados donde quieren imponer una reforma laboral regresiva”.

“Volví de vacaciones y me quedé sin trabajo”

Fernando, otro trabajador, relató en América que regresó tras 21 días de vacaciones y se encontró con el cierre:

“Tengo seis años acá. ¿Cómo nos cae? Son 920 familias que nos quedamos en la calle”.

Puede interesarte

Miguel Ricciardulli, integrante del sindicato del neumático, contó en Radio Con Vos que días atrás habían consultado a la gerencia por rumores de cierre y que la empresa lo había desmentido. Sin embargo, este miércoles apareció el cartel en la puerta anunciando el cese de actividad y la extinción de los contratos.

El sindicato: “Cientos y cientos de familias”

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, puso el foco en la dimensión histórica y social del cierre:

“Hay que entender la magnitud de esta situación. Es una fábrica que tiene ochenta años produciendo neumáticos, que ha atravesado todas las etapas del país. Hoy los trabajadores llegaron a las seis de la mañana a brindar su mano de obra y se encontraron con apenas unas líneas diciendo que la fábrica cerraba”.

Crespo remarcó que el impacto no alcanza solo a los operarios directos:

“Se quedan sin trabajo cientos y cientos de familias. Incluye a los compañeros del Sutna, a los tercerizados, a los camioneros, a los repartidores. Es todo un arco enorme dentro del cordón industrial más grande del país”.

Y advirtió que el gremio impulsará medidas para revertir la decisión:

“Vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles, para que cada compañero vuelva a su puesto de trabajo y se reabra esta fábrica”.

Más de 80 años en la Provincia

La planta de FATE en Virreyes funcionaba desde hace décadas y era una de las principales productoras de neumáticos del país. Según el comunicado oficial, el cierre responde a “cambios en las condiciones de mercado” y a la necesidad de encarar los desafíos desde “un enfoque diferente”.

En los últimos años, la empresa atravesó conflictos con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), denuncias por despidos y un Procedimiento Preventivo de Crisis, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la caída del consumo.

El cierre impacta de lleno en el cordón industrial de zona norte y vuelve a encender la alarma sobre la industria bonaerense.