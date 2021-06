El ex jefe comunal de Cambiemos debía presentarse este martes pero solicitó que se aplace. Es por causas donde se investigan el destino de $450 millones durante su gobierno, entre 2015 y 2019. Al ex alcalde lo investigan por microcréditos que no llegaron a sus destinatarios, la planta cloacal pagada pero no instalada y obras inconclusas en Monterrey.