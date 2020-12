Eduardo Duhalde volvió a manifestarse críticamente sobre el Gobierno Nacional, y reiteró la comparación entre Alberto Fernández y el ex mandatario radical Fernando De la Rúa.

Asimismo, sostuvo la palabra del Jefe de Estado "está devaluada porque dice cosas que después no se cumplen" y que "tiene una mirada sectaria".

"No entiende que no está bien, me parece que es un buen tipo pero no está como tiene que estar un presidente", agregó en declaraciones televisivas.

"Un presidente en época de crisis tiene que tomarse tres horas por día para jugar a las cartas y no hablar de política, sino, de tantos golpes, queda grogui. ¿Cuántos golpes por día tiene Alberto? Eso hace mella", sentenció.

Al ser consultado sobre si Alberto Fernández le está pasando lo mismo que a Fernando De la Rúa, contesto: "Yo creo que sí".

En el mes de septiembre ya Duhalde había declarado que el Presidente estaba "groggy, como estuvo De la Rúa".