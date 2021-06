El ex Jefe de Estado y ex Gobernador bonaerense volvió a causar ruido con sus declaraciones en los medios. En este sentido, ahora se refirió al oficialismo en duros términos en una entrevista televisiva, y afirmó que trabaja para que no sigan gobernandor.

Además, disparó contra la Vicepresidenta: "Cristina no lo quiere a Perón. Se lo ha dicho a los senadores. Lo ha dicho por escrito".

E ironizó: "Está muy contenta la gente ahora porque se aumentaron el sueldo el 40% (en el Congreso), está contenta porque la Presidenta de la República va a ganar más de un millón de pesos por mes. Quien habla no aceptó ni siquiera jubilarse como Presidente de la República".

No obstante, después dijo que "no hay que pelearse más" para trabajar por el país. "Si no nos unimos los argentinos es muy difícil salir".