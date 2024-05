“Al PRO le hicieron un golpe de estado para vaciar el partido”, aseveró Patricia Bullrich en declaraciones televisivas, luego de la ruptura del espacio en territorio bonaerense. Y agregó: “El bloque PRO Libertad es un grupo de diputados de la Provincia que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, donde sufrieron una especie de golpe de Estado por parte de dirigentes, decidieron reagruparse (bajo otra nominación)”.

"Creo que Ritondo estuvo en el tema. Sacaron un partido que tenía plena institucionalidad hasta 2026 y lo vaciaron”, añadió la Ministra de Seguridad.

Ante la consulta sobre si el propio Mauricio Macri estuvo detrás de dicha acción, contestó: “No lo sé”. Y admitió que hace tiempo que no habla con el ex Presidente.

Días atrás, el propio Ritondo había salido a pegarle a Bullrich, quien le sugirió que se vaya del PRO y se afilie a La Libertad Avanza.