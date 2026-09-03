“Hay políticos perokukas que compran voluntades con merca. No por nada son socios del castrochavismo”, expresó Lilia Lemoine en redes sin brindar nombres. No obstante, todos entendieron que se refería a Leila Gianni, quien este jueves dejó el espacio libertario con críticas al oficialismo nacional.

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En este sentido, le recordaron a la Diputada que, en el pasado inmediato, había bancado a la Concejal matancera: “Las que nos traicionaron nunca hicieron nada para ganarse un lugar. Leila se mueve por todos lados, es admirable. Yo creo en ella”, dijo Lemoine cuando el bloque de LLA de La Matanza intentó expulsar a Gianni.

“Yo la banqué porque ya estaba en la lista. Y no está mal confiar en la gente. Yo la banqué y creí en ella. Y quién te dice, capaz que hasta hace las cosas bien y no se une a un bloque kuka. Qué sé yo”, argumentó este miércoles la legisladora mileísta.

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En ese contexto, Gianni tuvo que salir a responder y lanzó: “Lilia no hables de merca. Primero la adicción es un tema de salud mental, que miles de argentinos sufren. Segundo, Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes. Tercero hoy el estado en todos sus niveles no brinda herramientas para tratar esta problemática de las víctimas que consumen sustancias”.

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