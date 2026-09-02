Leila Gianni, concejal electa por La Libertad Avanza en La Matanza, cargo por el que asumió en diciembre de 2025, renunció a dicho espacio político. La dirigente expuso sus diferencias en un mensaje donde planteó que se trata de una decisión “profundamente meditada” y porque ya no quiere “ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”.

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La edil y ex subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, en 2024, cuestionó el rumbo que tomó el gobierno de Javier Milei. “Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, anunció la funcionaria. En un extenso mensaje, la dirigente buscó diferenciar su salida del abandono de sus convicciones políticas: "Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, sostuvo.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Uno de los principales cuestionamientos de Gianni estuvo dirigido al impacto de las políticas económicas sobre la vida cotidiana de los argentinos. “Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, afirmó. “Sí: había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad. Sí: había que combatir a los militantes del hambre. Los hice y lo sigo haciendo”, señaló. Sin embargo, inmediatamente marcó su diferencia: “Pero la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

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Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/jvslfwn6KX — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

La salida anunciada ahora tiene como antecedente el conflicto que Gianni ya había protagonizado dentro de La Libertad Avanza en La Matanza. En diciembre de 2025, después de asumir como concejal, decidió conformar el bloque Alianza Libertad Republicana junto con otro edil que había ingresado por LLA y dos concejales del PRO, distanciada de la conducción local del espacio.

Gianni también defendió su decisión de recorrer distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y cuestionó las críticas que recibió por realizar actividades territoriales: "Recorrer no es estar en campaña, es hacer tu trabajo. Cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino; recorrer PBA no puede ser estigmatizado".

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Además, agregó: “La política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección”. Por otro lado, la dirigente sostuvo que había transmitido sus diferencias dentro del espacio antes de tomar la decisión de renunciar: "Lo hice saber, lo advertí y pedí respuestas; no recibí ninguna”.

A pesar de su ruptura con La Libertad Avanza, Gianni mantuvo sus cuestionamientos contra el peronismo bonaerense y, particularmente, contra el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza: "Tienen responsabilidades; el abandono y el narcotráfico no empezaron ayer”, sostuvo. De esta manera, su salida de LLA no significó un acercamiento al kirchnerismo, sino la búsqueda de una alternativa política propia.