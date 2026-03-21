El intendente de San Nicolás y referente del partido HECHOS, Manuel Passaglia, salió a cuestionar la estrategia electoral del PRO y apuntó directamente contra las declaraciones de Cristian Ritondo.

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El jefe comunal criticó el reciente encuentro partidario y la potencial alianza del PRO con LLA. “No hay posibilidad alguna de ir separados de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 2027”, había afirmado Ritondo.

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En ese contexto, Passaglia ironizó sobre el rumbo del partido: “Ayer: ‘somos el PRO, somos el próximo paso a Milei’. Globos, mago sin dientes, streaming, Tan Biónica. Volvimos al 2015. Hoy: ‘en el PRO vamos seguro con Milei en la provincia de Buenos Aires. No vamos a ser funcionales a los K’”.

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Ayer: “somos el PRO, somos el próximo paso a Milei”. Globos, mago sin dientes, streaming, Tan Biónica. “Volvimos al 2015”.



Hoy: “en el PRO vamos seguro con Milei en la provincia de Buenos Aires. No vamos a ser funcionales a los K” 🤡 🤡 🤡 🤡



A lo único que busca ser… https://t.co/AvK9MTpyZO — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 20, 2026

“A lo único que busca ser funcional el PRO es a la conveniencia de sus dirigentes, no a los votantes que solía representar. No hay una visión estratégica ni un propósito”. Además, lanzó duras acusaciones contra sectores del partido, al mencionar supuestas negociaciones por cargos en el Banco Provincia.

Desde su espacio, HECHOS, Passaglia marcó distancia: “No vamos a estar ahí porque tenemos convicciones que no entregamos. A los únicos que vamos a ser funcionales es a los bonaerenses que están enfrente del inútil y fóbico a la gestión del gobernador Kicillof, pero que no se van a someter a los violetas obsecuentes de Milei”.

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Las declaraciones generaron la respuesta del intendente de Zárate, Marcelo Matzkin: “¿En serio lo decís lo de la conveniencia personal? Arrancaste con el kirchnerismo, con María Eugenia Vidal te pasaste al PRO, coqueteaste con Milei y ahora armás tu propio partido. Bien por vos”, disparó.

Dale Manuel, en serio lo decís lo de la conveniencia personal. Arrancaste con el Kircherismo, con maria Eugenia Vidal te pasaste al Pro, coqueteaste con Milei en el inicio de su gestión y ahora armas tu propio partido. Bien por vos. El PRO, o sea nosotros, va a ser funcional a… https://t.co/xoDGODATzO — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) March 20, 2026

Matzkin defendió la estrategia del PRO y sostuvo que el objetivo es “tener una alternativa con vocación de poder en la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que le pidió a Passaglia que no interfiera en la vida interna del espacio: “Dejanos a nosotros, los del PRO, ocuparnos de lo nuestro, que lo hacemos sin soberbia ni sentirnos iluminados”.

Passaglia redobló la apuesta y apuntó contra la gestión municipal de su par: “Más que ocuparte del PRO te diría que te ocupes de Zárate, que se te cae a pedazos. Perdiste en septiembre, los vecinos ven tu gestión”.

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