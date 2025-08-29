Echaron a senadora bonaerense de una protesta y bloqueo en Santa Fe: denunció a la "mafia sindical"
Se trata de Florencia Arietto y ocurrió en la planta de Vasalli, en Firmat. La legisladora se presentó como abogada de la empresa.
Trabajadores de la fábrica de cosechadoras echaron este viernes de la planta a la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto en medio de un bloqueo.
Arietto se presentó como abogada de la empresa en medio de una huelga por falta de pago de salarios.
Los 280 empleados de la firma reclaman el pago de los sueldos de julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y los aportes previsionales adeudados desde abril, lo que los dejó sin cobertura de obra social.
Los trabajadores estiman que la deuda promedio es de "un millón y medio de pesos por persona".
Allí se apersonó la senadora de LLA quien anunció que viajaría a la ciudad santafesina de Firmat para “defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM" (Unión Obrera Metalúrgica). Los trabajadores niegan esa versión.
Al llegar a la fábrica, fue recibida por los manifestantes al grito de "que se vaya". Mientras la empresa, a través de Arietto, argumenta que no puede producir debido a un "bloqueo sindical" y presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la UOM.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión