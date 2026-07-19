En plena cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, lanzó un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, al que acusó de utilizar el clima mundialista para avanzar con medidas de Gobierno y volvió a cuestionarlo por su postura respecto de la causa Malvinas.

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Las declaraciones del jefe comunal se dieron en medio de la polémica que atravesó el torneo luego de que, por cuestiones de seguridad y del reglamento de la FIFA sobre manifestaciones políticas, se restringiera el ingreso de banderas y prendas con referencias a las Islas Malvinas durante el partido entre Argentina e Inglaterra. Tras aquella victoria, los jugadores de la Selección exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que derivó en un intenso debate político luego de que Javier Milei lo cuestionara y lo calificara como una expresión de "nacionalismo rancio", al sostener que el reclamo por la soberanía debe canalizarse por la vía diplomática.

En ese contexto, Echarren publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: "Milei prohibió que los argentinos puedan entrar al estadio con banderas o remeras alusivas a Malvinas. Y dijo después que los jugadores desplegaron esa bandera, que eso era nacionalismo rancio".

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Luego apuntó directamente contra el mandatario: "Pensalo dos minutos. El Presidente que admira a Margaret Thatcher y dice que reivindicar a Malvinas es rancio. Rancio es no defender a los caídos y no defender una causa que nos une a todos como pueblo".

Las críticas del intendente también se enfocaron en la agenda económica y política del Gobierno durante el Mundial. "Milei aprovechó cada partido de la Selección para seguir haciendo un desastre. ¿Y sabés qué? Ningún medio lo contó", sostuvo.

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En ese sentido, aseguró que "mientras jugaba Argentina, Milei firmaba la cuarta emergencia eléctrica para romperle la cabeza a los argentinos con la factura de luz, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y también le entregó 400.000 millones de pesos a Córdoba para que le voten más motosierra en el Congreso Nacional".

Echarren profundizó sus cuestionamientos al afirmar que el Presidente también avanzó con decisiones vinculadas a la explotación de los recursos naturales durante los encuentros de la Selección. "Mientras todos estábamos gritando el gol de Lautaro Martínez, Milei estaba firmando el decreto 590 para entregarle una parte del mar argentino a una empresa inglesa para que saque gas y petróleo sin estar atado a la ley argentina", expresó.

En la misma línea, añadió: "Mientras todos gritábamos '¡Viva la Patria!', Milei no solo está entregando la tierra, sino que también está entregando el mar. Ya no le alcanza con Malvinas, ahora quiere darle también el mar argentino a los ingleses piratas".

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Finalmente, Echarren concluyó con una fuerte crítica política: "Milei nos está desangrando mientras disfrutamos que juega nuestra Selección".