La empresa Eden, del Grupo Desa que tiene la concesión del servicio de distribución eléctrica del norte de la provincia de Buenos Aires, anunció la concreción de obras por $328 millones que permitirán a la compañía mejorar la calidad y disponibilidad del servicio para usuarios de Campana, Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas y zonas aledañas.

Según informaron, en Campana la distribuidora completó obras en las redes de media tensión y amplió la Estación Transformadora de Cardales. Estas obras, que implicaron una inversión de $198 millones, mejorarán el servicio de 14.000 usuarios.

Adicionalmente, la compañía concretó una obra que conecta diferentes puntos de la red, fortaleciéndola y mejorando la disponibilidad del servicio para usuarios de Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas y zonas aledañas. El proyecto requirió de una inversión de $130 millones y fue financiada con fondos del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).

"Estas obras se enmarcan en un plan de inversiones por más de $4.400 millones que el Grupo DESA viene ejecutando en las provincias de Buenos Aires y Salta para aportar potencia a las localidades y favorecer el crecimiento residencial, comercial e industrial en sus áreas de concesión", indicaron desde la compañía distribuidora.

Obras en Campana

En lo que respecta a la red de media tensión (13,2 kV), se realizó la reconversión del Alimentador (5-3) cuyas tareas fueron, la recalibración del conductor, el recambio de postación de madera, la instalación de nueva postación de hormigón y el montaje de cuatro equipos reconectadores, brindando mayor confiabilidad y capacidad a la instalación. Este alimentador, se vincula desde la Estación Transformadora (ET) Campana III 132/33/13,2 kV TRANSBA y energiza a parte de la localidad de Los Cardales, que se encuentra a la vera de la Ruta N°6.

En lo que respecta a las obras en 33 kV, se construyeron dos nuevos Alimentadores que brindarán mayor confiabilidad a la zona de Los Cardales. El Alimentador 5-80, cuenta con una longitud total de 15 km de cable subterráneo (13 km desde la ET Campana III 132/33/13,2 kV TRANSBA a la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN, y 2 km desde la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN hacia el Usuario Vidrieria Argentina). Y el Alimentador 5-70, con una longitud de 13 km de línea aérea, desde la ET Campana III 132/33/12,2 kV TRANSBA a la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN.

A su vez, se realizó una importante ampliación en la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN, para la vinculación de los nuevos alimentadores (antes mencionados en 33 kV), mejorando así la capacidad de maniobra ante casos de fallas en alguno de los alimentadores principales que abastecen dicha ET. Además, esta obra permite mejorar la capacidad de abastecimiento de los grandes usuarios de la zona, mediante la incorporación de tres nuevas salidas de 33 kV, las cuales están dedicadas exclusivamente a demandas industriales.

Victor Ciaponi, Gerente de EDEN, señaló: “Completar estas obras tan importantes en un año como que pasamos es realmente destacable para nosotros. Durante este tiempo nunca paramos, actuamos con protocolos y métodos de trabajo seguro para que nuestros empleados no corrieran riesgos. Y de esta manera, cumplimos con nuestro objetivo de fortalecer el servicio cada día”.

Obras en Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas y zonas aledañas

Por otra parte EDEN avanzó con una importante obra que conecta diferentes puntos de la red, fortaleciéndola y mejorando el servicio para usuarios de Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas y zonas aledañas.

Se realizó la construcción de 28 km de línea aérea de 33 kV (media tensión) que conecta a la Estación Transformadora (ET) Pellegrini con el puesto de medición de Mari Lauquen, que se encuentra entre dicha ET y la Cooperativa Trenque Lauquen.

Cabe destacar que toda la traza de esta nueva línea se realizó con postes de hormigón y postes de la nueva tecnología PRFV (Postes fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), brindando mayor seguridad.

Para la conexión de esta línea, se realizó además una ampliación de la ET Pellegrini que comprende la construcción de un nuevo campo de 33 kV con equipo de maniobra y protección, más la adecuación de un campo existente con la misma tecnología que el anterior.

Esta obra, financiada con fondos del FREBA, ayudará a sostener la demanda en las localidades ante fallas o mantenimientos programados de la línea de 66 kV Trenque Lauquen-Tres Lomas.

“La importancia de la obra reside en que conecta diferentes puntos de la red, permite que en caso de contingencias, podamos tomar energía de otra línea, y así mejorar servicio para nuestros usuarios”, expresó Javier Gabilondo, Jefe de las Sucursales de EDEN.

Y agregó que "ahora nos enfocaremos en buscar una solución para que Salliqueló deje de ser punta de línea, aunque gracias a esta obra pasó de depender de una línea de 100 km a una de 30 km, contando con potencia disponible en caso de que quede fuera de servicio los 70 km de línea entre Trenque Lauquen - Tres Lomas".