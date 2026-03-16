La Directora General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, destacó los alcances de la nueva normativa que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias bonaerenses y aseguró que la medida busca fortalecer prácticas pedagógicas ya existentes en los establecimientos educativos.

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La funcionaria se refirió a la implementación de la Ley 15.534 de la provincia de Buenos Aires, que establece pautas para el uso de dispositivos móviles en las aulas del nivel primario. Según explicó, la norma refuerza criterios que ya venían aplicándose en muchas escuelas.

“El inicio del ciclo lectivo incluyó novedades sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas primarias. Esta ley fortalece prácticas que ya se desarrollan en las instituciones, orientadas desde la Dirección de Educación Primaria respecto del uso de celulares en situaciones puntuales y con una clara direccionalidad por parte de los docentes”, señaló.

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Terigi indicó que cada escuela continuará analizando el uso de estos dispositivos dentro de su propio marco institucional, estableciendo acuerdos con docentes y equipos directivos. Además, remarcó la importancia de concientizar a las familias sobre los riesgos asociados al uso de los teléfonos.

“Cuando se trata de niños y niñas, la tenencia de celulares es algo que promueven las familias, que son entonces las responsables del uso que realicen sus hijos e hijas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que desde el sistema educativo se buscará “sensibilizar sobre los riesgos y enseñar usos pedagógicos de la herramienta”.

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Avance del plan de infraestructura escolar

La funcionaria también destacó el avance del plan de infraestructura educativa impulsado por el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof. Según detalló, en las últimas semanas se alcanzó la inauguración de 310 nuevos edificios escolares en distintos distritos bonaerenses.

“Hace dos semanas alcanzamos el edificio número 300 y el viernes pasado llegamos al 310”, precisó. Además, recordó que el 11 de marzo se inauguraron seis establecimientos educativos en un mismo día en el distrito de Ezeiza, lo que calificó como “un día histórico para la educación de la provincia”.

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Las obras responden a distintas necesidades del sistema educativo como ampliar vacantes en zonas con crecimiento poblacional, reemplazar edificios antiguos que no pueden recuperarse y crear instalaciones propias para escuelas secundarias que durante años funcionaron dentro de establecimientos primarios.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran nuevas instituciones en el polo educativo del barrio Berazategui, la reconstrucción de la Escuela Primaria 59 en Villa Corina, partido de Avellaneda, y la construcción del edificio de la Escuela Secundaria 13 en la localidad rural de De la Canal, en el distrito de Azul.

De acuerdo con los datos oficiales, el plan ya permitió concretar 310 nuevos edificios escolares, 1.351 aulas construidas y 519 establecimientos refaccionados de manera integral.

Obras nacionales paralizadas

Terigi también cuestionó la paralización de obras educativas que contaban con financiamiento nacional. Según indicó, desde diciembre de 2023 quedaron frenados 83 proyectos de infraestructura escolar en territorio bonaerense.

“Han quedado obras iniciadas e inconclusas, plateas en las que no se erige ningún edificio y estructuras vacías que deberían haber albergado una escuela a esta altura”, advirtió.

Del total de obras paralizadas, 15 fueron finalizadas con fondos provinciales o municipales y otras 12 se encuentran en ejecución o próximas a retomarse, como el Jardín de Infantes 932 de Moreno.

“Yo, que hace muchísimos años trabajo en educación, no tengo memoria de una gestión nacional del actual período democrático que haya abandonado de esta manera la infraestructura escolar. Es inaudito”, sostuvo.

Nuevo escenario demográfico y educativo

Por último, señaló que el sistema educativo bonaerense atraviesa un escenario inédito, caracterizado por una cobertura escolar cercana a la universalización y una fuerte caída en la tasa de nacimientos.

Según explicó, entre 2014 y 2023 los nacimientos en la provincia de Provincia de Buenos Aires descendieron un 44,8%, una cifra incluso superior al promedio nacional.

En paralelo, las tasas de asistencia escolar se mantienen elevadas: el 93,3% de los niños de cuatro años está escolarizado, el 97,1% a los cinco años, el 96,8% a los 12 y el 87,7% a los 17, de acuerdo con datos del censo 2022.

Para Terigi, este nuevo contexto permitirá reorganizar la oferta educativa y mejorar las condiciones de enseñanza. Entre las medidas que se analizan figuran la reducción de estudiantes por sección en primaria, la ampliación de la jornada escolar y el refuerzo de escuelas ubicadas en contextos de mayor vulnerabilidad.

“Estamos alcanzando un punto de equilibrio en el sistema escolar provincial que nos permite pensar mejores condiciones para enseñar y aprender”, concluyó.