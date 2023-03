La ola de calor impacta en varios municipios de la Provincia. En el caso de La Plata, en la Facultad de Veterinarias de la UNLP dieron asueto por falta de luz y agua en medio de las temperaturas extremas.

Además, estudiantes de la Secundaria 27 iban a llevar a cabo una sentada en protesta por falta de ventiladores y aire pero desde la institución decidieron suspender las clases. "Tras organizarnos para la protesta, finalmente suspendieron las clases, por lo que no se efectuará la medida", dijeron los estudiantes según el medio El Dia.

En este contexto, desde Suteba Multicolor anunciaron una marcha a la Jefatura Regional. "En muchas escuelas no hay ventiladores ni aire acondicionado, no hay agua, los salones son pequeños para contener una matrícula enorme, no hay ventilación cruzada, las instalaciones de luz son deficitarias, los patios son pequeños porque los edificios se comparten entre primarias y secundarias y no hay espacios de sombra, faltan insumos y materiales", resaltaron.

"La ola de calor que se instaló durante el inicio de las clases no hace más que mostrar la grave crisis edilicia que atraviesan las escuelas. El ministro de Educación Jaime Perzcyk declaró que 'hay que ir a la escuela igual', como sea, corriendo riesgos, afectando nuestra salud, pero ir igual. Al ministro no le preocupa la educación, los estudiantes y docentes", enfatizaron desde el gremio docente.