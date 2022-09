La secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Francina Sierra, aseguró que no hubo consenso en este distrito para agregar una hora más de clases.

El director general de Cultura y Educación Bonaerense, Alberto Sileoni, había dicho días atrás que "en la Provincia, un total de 260 escuelas pasarán de jornada simple a completa y otras 500 incorporarán la quinta hora”.

Desde el ministerio de educación bonaerense habían aclarado que las escuelas debían estar de acuerdo para incorporar una hora más de clases pero Sierra, afirmó que en Junín no hubo consenso:

“Desde SUTEBA hemos sido siempre muy claros con esto: donde no hay consenso total en las comunidades educativas, no se puede avanzar. De hecho en Junín no hay ninguna escuela que esté prevista dentro del programa de quinta hora porque claramente las escuelas del Distrito no cumplen las condiciones para que eso pueda ocurrir, sobre todo de infraestructura edilicia. Y en alguna que otra escuela que podría haber avanzado la propuesta, no se dieron los consensos. Por lo tanto, no habrá por el momento escuelas en el marco del programa de Quinta Hora”, explicó la gremialista al diario Democracia.