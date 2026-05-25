El abrazo de Milei a Patricia Bullrich tras el Tedeum y la reunión de Gabinete en medio de la interna
El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un contexto atravesado por tensiones internas dentro del Gobierno nacional, luego de los actos por el 25 de Mayo.
La actividad se realizó tras el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el mandatario participó junto a parte de su equipo y funcionarios del oficialismo. La jornada estuvo marcada por gestos, ausencias y movimientos que volvieron a exponer diferencias dentro del entorno presidencial.
Uno de los episodios que generó mayor atención fue la situación de la diputada nacional Patricia Bullrich, quien no habría podido ingresar al Cabildo durante la ceremonia, en medio de versiones que atribuyen la decisión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En paralelo, continúan los cruces dentro del oficialismo. El asesor Santiago Caputo mantiene diferencias con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un clima de tensión que también se refleja en redes sociales.
Tras los actos oficiales, el Presidente salió al balcón de Casa Rosada para saludar a la gente que se acercó a Plaza de Mayo. Allí se lo vio acompañado por funcionarios del Gabinete, en una escena en la que distintos dirigentes se ubicaron en diferentes planos dentro del esquema político.
En ese contexto, Milei llamó a Bullrich, quien se encontraba detrás del resto de los funcionarios, y la saludó con un abrazo. Según el relato del periodista Fabián Waldman, el gesto fue especialmente efusivo y se dio en medio de una secuencia en la que también se escucharon expresiones de apoyo a Karina Milei y al vocero presidencial Manuel Adorni.
Luego, el Presidente encabezó la reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un clima atravesado por reacomodamientos internos y señales políticas que dejaron expuestas las tensiones dentro del oficialismo.
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