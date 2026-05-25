La actividad se realizó tras el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el mandatario participó junto a parte de su equipo y funcionarios del oficialismo. La jornada estuvo marcada por gestos, ausencias y movimientos que volvieron a exponer diferencias dentro del entorno presidencial.

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Uno de los episodios que generó mayor atención fue la situación de la diputada nacional Patricia Bullrich, quien no habría podido ingresar al Cabildo durante la ceremonia, en medio de versiones que atribuyen la decisión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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En paralelo, continúan los cruces dentro del oficialismo. El asesor Santiago Caputo mantiene diferencias con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un clima de tensión que también se refleja en redes sociales.

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Javier Milei llamó a Patricia Bullrich quien se encontraba detrás del resto de los funcionarios.

La senadora se acercó y recibió el abrazo del Presidente.

El unico saludado ferviente fue hacia el propio Milei.

Hubo un grito de apoyo a Karina Milei y un par por Manuel Adorni. https://t.co/39lQDpNH6v pic.twitter.com/mQ42tCSIZN — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) May 25, 2026

Tras los actos oficiales, el Presidente salió al balcón de Casa Rosada para saludar a la gente que se acercó a Plaza de Mayo. Allí se lo vio acompañado por funcionarios del Gabinete, en una escena en la que distintos dirigentes se ubicaron en diferentes planos dentro del esquema político.

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En ese contexto, Milei llamó a Bullrich, quien se encontraba detrás del resto de los funcionarios, y la saludó con un abrazo. Según el relato del periodista Fabián Waldman, el gesto fue especialmente efusivo y se dio en medio de una secuencia en la que también se escucharon expresiones de apoyo a Karina Milei y al vocero presidencial Manuel Adorni.

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Luego, el Presidente encabezó la reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un clima atravesado por reacomodamientos internos y señales políticas que dejaron expuestas las tensiones dentro del oficialismo.