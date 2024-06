En medio del escándalo que envuelve al ministerio de Capital Humano y a Sandra Pettovello por la retención de 6 mil toneladas de alimentos, el padre Carlos Tissera, en declaraciones radiales manifestó que “a uno le da vergüenza que pase eso en el país”.

“Uno trata de llevarse bien con toda autoridad, pero esto no ayuda en nada. Para esto no nos han llamado, pero nos ofrecimos para el reparto de alimentos. Lo claro es que hay un plan de ajustar y el famoso 'no hay plata' está, pero se necesita plata”, dijo en diálogo con FMQ.

A unos días de que comience la colecta anual de Caritas 2024, el Obispo de la Arquidiócesis de Quilmes que, a su vez preside la institución benéfica, remarcó que “en los comedores aumentó la gente porque otros fueron desapareciendo, además de la situación general”, en una entrevista brindada a Radio Splendid.

“El último convenio con Capital Humano se hizo con 46 Diócesis”, dijo, y aclaró que los convenios “con Caritas no se han caído, pero si se van retrasando”. También remarcó que “en lo alimentario hemos insistido mucho para que también se atiendan a otras instituciones o ONG en donde sufren la falta de esos convenios”.

En tanto que en diálogo con la radio TodoEnOff se refirió al parecer del Papa Francisco en relación a la situación del país y reveló: “Le duele mucho porque conoce Argentina como otras partes del mundo que realmente son pobres y conoce, y sin embargo tenemos estos niveles de progreso que dan vergüenza".

Tissera reunido con el Papa Francisco.

Y detalló: "Pienso en el trabajo de nuestra gente, porque es lo que nos puede sacar a todos adelante. Y lo que hacen los trabajadores de nuestros centros de ayuda es admirable". Y agregó que "antes los jubilados ayudaban a sus hijos, ahora no les alcanza ni para ellos".

En cuanto a las medidas del Gobierno Nacional sentenció: "Creo que ni saben lo que pasa en los barrios del país", al tiempo que valoró que "una cosa es saber lo que está pasando en los barrios, y otra cosa es sentirlo". Y concluyó: "No sé si Milei sabe o no. El tema es que acá falta esa sensibilidad en todos los estamentos".

En relación a la colecta que inicia este fin de semana contó que “son alrededor de 2500 comedores de todo el país, los relevados y auditados también. Desde Cáritas atendemos a comedores, merenderos, casas del niño, y otros lugares más”. Y detalló que “tenemos voluntarios que trabajan, que son los que se ponen al hombro estos trabajos desde la mañana hasta las 12”, detalló

Y en esa línea remarcó que la institución que preside aporta “un granito de arena, porque se calcula que hay alrededor de 40 mil lugares en donde se ayuda”, por parte de distintas organizaciones. Y remarcó: “El ajuste no puede pasar por la mesa de los argentinos".

Colecta Anual de Cáritas 2024

Cáritas Argentina lanzó su colecta anual 2024 bajo el lema “Tu solidaridad es esperanza”. La misma se llevará a cabo el próximo sábado 8 y domingo 9 en parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

“La Colecta, entonces, es una invitación a compartir nuestros bienes y, también, nuestros anhelos de construir un futuro pleno de esperanza para muchos hermanos. Por eso decimos que Cáritas es amor en obras”, señala la institución en su página oficial.

“Gracias al trabajo desinteresado de más de 40.000 voluntarios que organizan actividades de animación y a la generosidad de muchas personas, instituciones y empresas comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año”, remarcan desde Cáritas.