En vísperas del inicio del Australia Open, tres aviones charteados por la federación de tenis de ese país llegaron con al menos un pasajero que dio positivo de COVID-19. A pesar de no ser ningún jugador, todos los que viajaban en ellos fueron puestos en cuarentena durante 14 días, incluidos los más de 70 tenistas que arribaron a Melbourne en esos vuelos. Entre ellos, dos argentinos: Guido Pella y Juan Ignacio Londero.

El malestar generalizado de los jugadores aislados en Australia comenzó a filtrarse en las redes sociales y en las últimas horas el tenista de Bahía Blanca expresó su bronca en Instagram. Encerrado en su habitación en Melbourne, Pella habló acerca de su aislamiento, sobre cómo sobrelleva la cuarentena, el enojo que provocaron los privilegios para unos pocos y el silencio de Rafael Nadal. "Se cayeron todas las caretas", dijo.

"Todo quedó muy clarito, al torneo le interesan sólo tres jugadores. Los que están haciendo la cuarentena especial en Adelaida -refiriéndose a los 3 mejores de los rankings masculino y femenino-. Lo blanqueó el director. La pregunta es: ¿para qué nos trajo acá? Hubiera hecho una exhibición con ellos solos y listo", disparó Pella en una entrevista a Infobae, donde aseguró que "Djokovic tiene un balcón más grande que nuestra habitación".

"Nosotros acá ni siquiera podemos abrir las ventanas porque son selladas. Estamos encerrados como en una prisión", confesó Guido en la entrevista. "Que tanto Thiem como Nadal no hayan dicho nada de la cuarentena de Adelaida, a mí no me gustó", subrayó el deportista bonaerense, quien aseguró que "si tuviera una posición económica como la de Isner o Federer, seguramente yo tampoco hubiera venido".

Anteriormente, Pella se había quejado en Instagram por la falta de higiete y la comida de cartón. El gobierno australiano y el estricto protocolo del tenis, tal vez el más riguroso en el deporte mundial, ha sido una combinación demasiado rígida para los jugadores que no son de la máxima elite, pese a que "el premio sólo por perder en primera ronda (100 mil dólares estadounidenses), ya hacía valer la pena el sacrificio".